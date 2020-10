Torna l'ora solare. Si dormirà un'ora in più ma con giornate più corte (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - Ci siamo: anche quest'anno, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, cioè tra oggi e domenica, riTorna l'ora solare. Alle 3 dovremo ricordarci di mettere le lancette degli orologi indietro di 60 minuti. Come sempre, si dormirà un'ora in più, ma farà buio prima e si entrerà nella fase dell'anno con le giornate più corte. L'ora solare resterà fino all'ultimo week end del mese di marzo, tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021. Potrebbe essere l'ultima volta: ad aprile sapremo se il 2021 decreterà o meno la fine dell'ora legale che ci accompagna da 54 anni. L'Italia dovrà scegliere, stando a una direttiva europea, se ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - Ci siamo: anche quest'anno, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, cioè tra oggi e domenica, ril'ora. Alle 3 dovremo ricordarci di mettere le lancette degli orologi indietro di 60 minuti. Come sempre, si; un'ora in;, ma farà buio prima e si entrerà nella fase dell'anno con le. L'oraresterà fino all'ultimo week end del mese di marzo, tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021. Potrebbe essere l'ultima volta: ad aprile sapremo se il 2021 decreterà o meno la fine dell'ora legale che ci accompagna da 54 anni. L'Italia dovrà scegliere, stando a una direttiva europea, se ...

fattoquotidiano : 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è ch… - ilpost : Domenica torna l’ora solare - mante : Dice Zangrillo al Corriere che il virus clinicamente morto ora torna a mordere “probabilmente per i comportamenti n… - Agenzia_Italia : Torna l'ora solare. Si dormirà un'ora in più ma con giornate più corte - LucaWebGrifo : RT @PerugiaViVa: #meteo #Umbria (24-10) Nuvolosità diffusa per tutta la giornata con possibilità di piogge sparse e locali temporali. ??????… -