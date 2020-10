Se la Svizzera non cura gli anziani (Di sabato 24 ottobre 2020) Attuato un protocollo per le terapie intensive che riguarda gli over 75 in caso di disponibilità limitate Leggi su repubblica (Di sabato 24 ottobre 2020) Attuato un protocollo per le terapie intensive che riguarda gli over 75 in caso di disponibilità limitate

caterinabalivo : In Svizzera danno opportunità ai sani di guarire e si sceglie di non agire su chi ha gravi patologie/età avanzata.U… - LaStampa : Mancano le risorse, ma la vita umana ha un prezzo? È possibile anche solo immaginare che, a partire da 85 anni, non… - MarcoFinizio74 : RT @Virgil1309: @alexbarbera Anche in Svizzera va tutto alla grande. Ma lo sappiamo, in Svizzera non funziona mai nulla, mica come a Scampi… - baiasilente : RT @Virgil1309: @alexbarbera Anche in Svizzera va tutto alla grande. Ma lo sappiamo, in Svizzera non funziona mai nulla, mica come a Scampi… - cronaca_news : Se la Svizzera non cura gli anziani -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera non La Svizzera sceglie: rianimazione negata agli anziani malati di coronavirus La Stampa Se la Svizzera non cura gli anziani

... elaborato dall’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche e dalla Società Svizzera di Medicina Intensiva è in vigore dal 20 marzo, anche se ufficialmente non è stato ancora adottato. Il titolo è ...

Una nuova vita per gli strumenti musicali svizzeri in Messico

A 18 anni, "il caso" lo porta in Svizzera, dove viene accettato come allievo nella stessa istituzione in cui oggi insegna. Ma non vi è felicità senza condivisione: a 26 anni Viladoms diventa il più ...

... elaborato dall’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche e dalla Società Svizzera di Medicina Intensiva è in vigore dal 20 marzo, anche se ufficialmente non è stato ancora adottato. Il titolo è ...A 18 anni, "il caso" lo porta in Svizzera, dove viene accettato come allievo nella stessa istituzione in cui oggi insegna. Ma non vi è felicità senza condivisione: a 26 anni Viladoms diventa il più ...