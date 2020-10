Scontri a Santa Lucia, primi due arresti: sono pusher (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ci sono due arresti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e due agenti del Reparto mobile contusi, oltre a un militare dell’Esercito con problemi di udito, nel primo bilancio tracciato dalla Questura degli Scontri di questa notte tra via Santa Lucia e via Cesario Console a Napoli durante le proteste contro il coprifuoco, in vigore da ieri notte, e l’annunciato lockdown su base regionale. I due arrestati hanno 32 anni entrambi, sono gia’ noti alle forze dell’ordine che li ritengono pusher, e sono stati presi in flagranza di reato in via Santa Lucia, durante la fase delle proteste davanti alla sede della giunta regionale in cui era iniziato il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cidueper violenza e resistenza a pubblico ufficiale e due agenti del Reparto mobile contusi, oltre a un militare dell’Esercito con problemi di udito, nel primo bilancio tracciato dalla Questura deglidi questa notte tra viae via Cesario Console a Napoli durante le proteste contro il coprifuoco, in vigore da ieri notte, e l’annunciato lockdown su base regionale. I due arrestati hanno 32 anni entrambi,gia’ noti alle forze dell’ordine che li ritengono, estati presi in flagranza di reato in via, durante la fase delle proteste davanti alla sede della giunta regionale in cui era iniziato il ...

