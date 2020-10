Scontri a Napoli, la Annunziata provoca De Magistris: “Ma perché non va lì?” (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott – Lucia Annunziata provoca il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che invece di andare a vedere la situazione drammatica nella sua città rimane a dare interviste. De Magistris in diretta durante gli Scontri in piazza “Non sarebbe utile che in questo momento lei ci lasciasse e andasse lì?” domanda la Annunziata a De Magistris nel corso della trasmissione Titolo quinto su Rai Tre. Il sindaco di Napoli era in diretta tv mentre a Napoli imperversavano gli Scontri che hanno coinvolto centinaia di persone scese in piazza per manifestare contro il secondo lockdown imposto da Vincenzo De Luca. De Magistris: “Posso pure ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott – Luciail sindaco diLuigi Deche invece di andare a vedere la situazione drammatica nella sua città rimane a dare interviste. Dein diretta durante gliin piazza “Non sarebbe utile che in questo momento lei ci lasciasse e andasse lì?” domanda laa Denel corso della trasmissione Titolo quinto su Rai Tre. Il sindaco diera in diretta tv mentre aimperversavano gliche hanno coinvolto centinaia di persone scese in piazza per manifestare contro il secondo lockdown imposto da Vincenzo De Luca. De: “Posso pure ...

