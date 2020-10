Red Canzian, l’ex Pooh racconta il suo dramma: “Ho avuto un tumore” (Di sabato 24 ottobre 2020) Red Canzian, il compositore ed ex membro dei Pooh ha raccontato il suo dramma: “Sono stato operato.” Red Canzian Fonte Foto Instagram @redCanzianofficialQuesta sera Red Canzian questa sera sarà a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte nel programma di Milly Carlucci. Come ballerà ma sopratutto a chi darà i punti ricevuti dai giudici? Non ci resta che sintonizzarci su Rai subito dopo il TG1 delle 20,00 per scoprirlo. Dopo l’addio ai Pooh, Red Canzian ha preso parte come coach a Ora o mai più e ha partecipato nel 2018 come solista al Festival di Sanremo. Quello che non tutti sanno è che il noto artista ha dovuto fare i ... Leggi su chenews (Di sabato 24 ottobre 2020) Red, il compositore ed ex membro deihato il suo: “Sono stato operato.” RedFonte Foto Instagram @redofficialQuesta sera Redquesta sera sarà a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte nel programma di Milly Carlucci. Come ballerà ma sopratutto a chi darà i punti ricevuti dai giudici? Non ci resta che sintonizzarci su Rai subito dopo il TG1 delle 20,00 per scoprirlo. Dopo l’addio ai, Redha preso parte come coach a Ora o mai più e ha partecipato nel 2018 come solista al Festival di Sanremo. Quello che non tutti sanno è che il noto artista ha dovuto fare i ...

