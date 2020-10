Raoul Bova a Verissimo | “I miei figli hanno iniziato a volersi bene”

Leggi su gossipblog

(Di sabato 24 ottobre 2020), ospite, oggi, sabato 24 ottobre 2020, di ‘, ha parlato, per la prima volta, del suo ruolo di papà. L’attore, 50 anni il prossimo agosto, e Rocío Morales, 32, sono genitori di due bambine: Luna, quasi 5 anni, e Alma, quasi 2 anni. Fino a poco fa le due sorelle non avevano rapporti con imaggiori avuti dacon l’ex moglie, Alessandro Leon e Francesco (Qui, il video). “Ho nuotato per tanti anni controcorrente, perché tutti si aspettavano da me un intervento più deciso, invece ho lasciato iliberi di decidere e vivere la propria interiorità e sentimenti senza imposizioni. Pian pianocominciato da soli a voler incontrare le loro sorelle e ...