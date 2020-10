Polonia | Duda ha il virus | sta bene

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il Presidente polaccoè positivo al corona: lo ha reso noto il suo portavoce assicurando che il suo quadro non desta preoccupazioni. Il Presidente polacco Andrzejè positivo al coronasu Notizie.it.

Mondo - Lo ha detto questa mattina il portavoce presidenziale Blazej Spychalski. "Il presidente Andrzej Duda è stato testato ieri per il coronavirus. Il risultato è positivo", ha detto Spychalski su ...Non si fermano manifestazioni e proteste a Varsavia contro la decisione della Corte costituzionale polacca che limita fortemente il diritto all' aborto. L'interruzione della ...