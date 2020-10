Pjanic: «Sarri non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato» (Di sabato 24 ottobre 2020) Su Tuttosport una lunga intervista a Pjanic. Parla della Juventus, del Barcellona, e anche di Sarri e Pirlo. Sull’attuale tecnico bianconero: «Sono molto felice per lui. È stato un giocatore che ha dato tanto al calcio. Ha deciso con fermezza di diventare allenatore e credo che sappia benissimo quali siano le difficoltà. Quello che posso dire è che entra in un gruppo sano, che ama vincere, che è lì per dare una mano all’allenatore, soprattutto i senatori, ma in generale tutta la rosa. Posso assicurare che sono lì solo per vincere e quindi lo aiuteranno. Poi, sì, non è semplice trovare le alchimie tattiche giuste, questo lo vedremo nel corso della stagione». Sulle dichiarazioni di Agnelli circa Sarri, “non è scattata ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Su Tuttosport una lunga intervista a. Parla della Juventus, del Barcellona, e anche die Pirlo. Sull’attuale tecnico bianconero: «Sono molto felice per lui. È stato un giocatore che ha dato tanto al calcio. Ha deciso con fermezza di diventare allenatore e credo che sappia benissimo quali siano le difficoltà. Quello che posso dire è che entra in un gruppo sano, che ama vincere, che è lì per dare una mano all’allenatore, soprattutto i senatori, ma in generale tutta la rosa. Posso assicurare che sono lì solo per vincere e quindi lo aiuteranno. Poi, sì, non è semplice trovare le alchimie tattiche giuste,lo vedremo nel corso della stagione». Sulle dichiarazioni di Agnelli circa, “non è scattata ...

forumJuventus : Pjanic a Tuttosport:'Felice di affrontare la Juve in Champions, Agnelli mi ha scritto: bentornato a casa! Sarri? No… - Ilarioforjuve : @micfur68 Toccherà a Sarri dire la sua, Pjanic ha parlato pubblicamente non alle spalle. - napolista : #Pjanic: «#Sarri non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato» A Tuttosport: «#Pirlo? Il gruppo è lì pe… - IamMianna : Buongiorno a Miralem Pjanic che spilla tea bollente su Sarri e rimane la mia serpe preferita ?? - ItaSportPress : Pjanic punge Sarri: 'Non aveva fiducia in noi' - -