Nuovo Dpcm | verso lo stop a palestre e piscine | invito a rimanere nel proprio Comune

Corriere : Lockdown, pressing delle Regioni. Il governo pronto alla stretta. De Luca: «A un passo dalla tragedia» - Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - sole24ore : Governo pronto a nuovo Dpcm: le ipotesi sulle strette in arrivo - AleGrigo1992 : Perché disporre la sospensione dell'attività di piscine, palestre, centri natatori e contemporaneamente consentire… - MondoAnalogico : Notizie precise sul nuovo #Dpcm #coprifuoco dopo le 20 Palestre e piscine chiuse Tamponi rapidi in farmacia I mono… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Oggi o domani il nuovo decreto. Tra le ipotesi tutto chiuso alle 20 in tutta Italia e stop agli spostamenti non indispensabili. Dad alle superiori non è più tabù. Mattarella: lealtà tra istituzioni ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news in diretta dal mondo di oggi, sabato 24 ottobre. Prosegue l’aumento dei contagi in Italia dove nell’ultimo bollettino sono stati registrat ...