Meteo weekend, da una perturbazione all’altra. Autunno show (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo la parentesi anticiclonica degli ultimi giorni, il Meteo è drasticamente cambiato. La perturbazione, dopo aver colpito il Nord, sta ora avanzando verso le regioni centro-meridionali, spodestando totalmente l’alta pressione e l’aria più calda preesistente. Evoluzione perturbazione nel weekendIl tempo di quest’avvio di weekend vede quindi il maltempo concentrato tra la Lombardia, il Nord-Est e le regioni centrali, con precipitazioni a carattere di rovescio in rapida estensione verso la Campania, la Lucania, la Puglia, la Calabria Tirrenica ed il nord della Sicilia. Le temperature sono in netta flessione un po’ su tutta Italia, anche se con un po’ di caldo che ancora resisterà sulle estreme regioni meridionali. Lievi aumenti termici si potranno ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo la parentesi anticiclonica degli ultimi giorni, ilè drasticamente cambiato. La, dopo aver colpito il Nord, sta ora avanzando verso le regioni centro-meridionali, spodestando totalmente l’alta pressione e l’aria più calda preesistente. EvoluzionenelIl tempo di quest’avvio divede quindi il maltempo concentrato tra la Lombardia, il Nord-Est e le regioni centrali, con precipitazioni a carattere di rovescio in rapida estensione verso la Campania, la Lucania, la Puglia, la Calabria Tirrenica ed il nord della Sicilia. Le temperature sono in netta flessione un po’ su tutta Italia, anche se con un po’ di caldo che ancora resisterà sulle estreme regioni meridionali. Lievi aumenti termici si potranno ...

Meteo Reggio Emilia: piogge venerdì, qualche possibile rovescio nel weekend

Sabato, 24 ottobre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5.7mm di pioggia. Meteo Reggio Emilia: piogge venerdì, qualche possibile rovescio nel weekend.

