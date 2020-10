Marco Marsilio si mette in isolamento volontario (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, comunica che dopo aver appreso della positività del proprio caposegreteria, ha deciso di mettersi in isolamento volontario e precauzionale. Il Presidente precisa che l'ultimo contatto in presenza con il proprio caposegreteria è avvenuto martedì mattina scorso. Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Presidente della Giunta Regionale,, comunica che dopo aver appreso della positività del proprio caposegreteria, ha deciso dirsi ine precauzionale. Il Presidente precisa che l'ultimo contatto in presenza con il proprio caposegreteria è avvenuto martedì mattina scorso.

Ultime Notizie dalla rete : Marco Marsilio Marco Marsilio si mette in isolamento volontario Il Tempo Covid: Marsilio, in Abruzzo coprifuoco non servirebbe

"La situazione è difficile e lo diventa giorno dopo giorno perché aumentano i malati giorno dopo giorno e questo ci spinge a prendere provvedimenti eccezionali. (ANSA) ...

CRISI REGIONE, OGGI O DOMANI DECRETI MARSILIO; FORZA ITALIA TERAMO VUOLE ASSESSORATO

TERAMO – Non c’è ancora soluzione alla crisi in Regione Abruzzo e non si trova la quadra per il rimpasto, dopo che la Lega ha ottenuto la cacciata dell’assessore di Forza Italia Mauro Febbo. Nonostan ...

