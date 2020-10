Luca Toni rapinato nella sua villa nel Modenese (Di sabato 24 ottobre 2020) ANSA, - BOLOGNA, 24 OTT - Tre banditi armati hanno assaltato e rapinato, nella sua villa di Montale, nel Modenese, il campione del mondo di calcio Luca Toni. La rapina, come riferisce la Gazzetta di Modena, è avvenuta giovedì sera intorno all'ora di cena. L'ex centravanti della nazionale era in casa con i bambini. I rapinatori, a volto coperto e con le armi in pugno, gli hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 ottobre 2020) ANSA, - BOLOGNA, 24 OTT - Tre banditi armati hanno assaltato esuadi Montale, nel, il campione del mondo di calcio. La rapina, come riferisce la Gazzetta di Modena, è avvenuta giovedì sera intorno all'ora di cena. L'ex centravanti della nazionale era in casa con i bambini. Iri, a volto coperto e con le armi in pugno, gli hanno ...

