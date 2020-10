LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: dalle 10.00 la FP3. Arbolino e Vietti osservati speciali (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.39: La giornata di ieri ha messo in mostra un ottimo Jaume Masià con il miglior tempo in 1:58.076 davanti al connazionale Jeremy Alcoba ed al nostro Romano Fenati staccato di 136 millesimi. 09.36: Si inizierà questa mattina con la terza sessione di prove libere delle ore 10.00 (ritardate per cercare temperature meno rigide rispetto all’orario previsto inizialmente) quindi toccherà alle qualifiche, con la Q1 che prenderà il via alle ore 13.15, mentre alle 13.40 si andrà a caccia ufficialmente della pole position. 09.33: Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leggera rimane al MotorLand ed entra nel vivo con un sabato tutto da vivere. 09.30: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.39: La giornata di ieri ha messo in mostra un ottimo Jaume Masià con il miglior tempo in 1:58.076 davanti al connazionale Jeremy Alcoba ed al nostro Romano Fenati staccato di 136 millesimi. 09.36: Si inizierà questa mattina con la terza sessione di prove libere delle ore 10.00 (ritardate per cercare temperature meno rigide rispetto all’orario previsto inizialmente) quindi toccherà alle qualifiche, con la Q1 che prenderà il via alle ore 13.15, mentre alle 13.40 si andrà a caccia ufficialmente della pole position. 09.33: Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leggera rimane al MotorLand ed entra nel vivo con un sabato tutto da vivere. 09.30: Buongiorno e benvenuti alladel sabato del Gran ...

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Teruel 2020 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Teruel #DIRETTA: #qualifiche - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp @AragonMotorLand 2 FP2: @jeremyalcoba precede @25RaulFernandez , @dennisfoggia71 è settimo - https://t.… - motograndprixit : #Moto3 | Gp @AragonMotorLand 2 FP2: @jeremyalcoba precede @25RaulFernandez , @dennisfoggia71 è settimo -… - OA_Sport : LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: tra pochi minuti la FP2 - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp @AragonMotorLand 2 FP1: @jaume_masia è il più veloce, @RomanoFenati secondo - -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto3 LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Raul Fernandez leader della classifica OA Sport LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leg ...

GP Teruel FP2 Moto3: Alcoba-Fernandez, doppietta spagnola

GP Teruel Moto3, come sono andati gli italiani nelle FP2 ... ecco chi sono i 12 talenti che approdano ai Live Ottobre 22, 2020 Dei 20 talenti che hanno selezionati ai Bootcamp solo in 12 hanno ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leg ...GP Teruel Moto3, come sono andati gli italiani nelle FP2 ... ecco chi sono i 12 talenti che approdano ai Live Ottobre 22, 2020 Dei 20 talenti che hanno selezionati ai Bootcamp solo in 12 hanno ...