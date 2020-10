LIVE Moto2 | GP Teruel 2020 in DIRETTA | Fernandez precede Bezzecchi | risale Marini

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 Cade Joe Roberts in curva 2. Nessun problema per il pilota, ma la moto è ko. 12.19 Enea Bastianini e Sam Lowes in azione, già in ottica gara? “Being followed by #22” Championship contenders at play as @eneabastianini spins round to see where @SamLowes 22 is! ##AlcanizGP pic.twitter.com/o5hbfwyMge — MotoGP (@MotoGP) October 24,12.18 Molti piloti sono tornati ai box, prosegue, impegnato nel suo undicesimo giro, come Baldassarri e Manzi. 12.17 Baldassarri arriva al T2 con 223 millesimi di distacco, diventano 328 al T3, quindi conclude il suo decimo giro con il tempo di 1:52.537 a 570 millesimi dalla vetta. Settima posizione per lui. 12.16 Ancora un giro perche chiude ...