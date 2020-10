Le 8 regioni a rischio lockdown

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020) In 19(compresi i territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano) l’indice Rt di trasmissione del Covid-19 è sopra 1.25, tranne che in Basilicata (0.95) e in Sardegna (1,16) secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute relativo alla settimana 12-18 ottobre 2020 (aggiornato al 20 ottobre 2020). Picco in Valle d’Aosta con Rt di 2,37. Segue il Piemonte con 1,83. La Lombardia a 1,64, la Campania è a 1,45, il Lazio a 1,38. Ecco nel dettaglio l’Rt regione per regione in base al rapporto Iss-ministero della Salute: Abruzzo 1,5 Basilicata 0,95 Calabria 1,29 Campania 1,45 Emilia Romagna 1,52 Friuli VG 1,38 Lazio 1,38 Liguria 1,46 Lombardia 1,64 Marche 1,47 Molise 1,45 Piemonte 1,83 Prov. Autonoma Bolzano 1,8 Prov. Autonoma Trento 1,26 Puglia 1,52 Sardegna 1,16 Sicilia 1,28 Toscana 1,51 Umbria 1,69 Valle ...