L' annuncio di Di Lorenzo | Entro giugno avremo il vaccino per tutti

Leggi su agi

(Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - "Possiamo ipotizzare una disponibilità di dosi per2021". Così a The Breakfast Club, su Radio Capital, Piero di, presidente della Irbm di Pomezia, l'azienda che insieme alla Oxford University sta mettendo a punto ilanticovid. "Se non ci saranno eventi avversi e novità negative, la sperimentazione termineràla fine dell'anno, quindidicembre in Europa arriveranno 20-25 milioni di dosi e quindi 2-3 milioni in Italia da destinare subito ai più fragili come gli ospiti di Rsa, ma anche forze dell'ordine e operatori sanitari", ha detto Di. "Il tempo necessario non solo per far arrivare le dosi ma per sottoporre a vaccinazione tutte le persone che vorranno si ...