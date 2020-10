Inter, Conte: 'Gara comandata. Lukaku migliorato' (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo il pari con la Lazio all'Olimpico, la sconfitta nel derby con il Milan e il 2-2 in Champions League contro i tedeschi del Gladbach, l'Inter è tornata alla vittoria. E per la prima volta in questo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo il pari con la Lazio all'Olimpico, la sconfitta nel derby con il Milan e il 2-2 in Champions League contro i tedeschi del Gladbach, l'è tornata alla vittoria. E per la prima volta in questo ...

Inter : ?? | FORMAZIONE #GenoaInter, questi gli 1?1? iniziali scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???? - Inter : ?? | CONFERENZA-Si torna in campo per la Serie A: in diretta le parole di Conte alla vigilia di #GenoaInter ?? - DiMarzio : Buone notizie per #Conte, #Young è negativo #Inter - it_inter : #Conte coccola #Lukaku: 'È un giocatore diverso rispetto a un anno fa, è molto cresciuto e migliorato' - interchannel_ic : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI #GenoaInter nelle parole di Antonio #Conte ??? #FORZAINTER ???? -