#iltempodioshø (Di sabato 24 ottobre 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca fa di nuovo da apripista. Dopo la chiusura delle scuole e l'ordinanza che ha instaurato il coprifuoco lo "sceriffo" del Pd annuncia un lockdown regionale. Sfruttando in pieno la facoltà data agli enti locali dall'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte. Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca fa di nuovo da apripista. Dopo la chiusura delle scuole e l'ordinanza che ha instaurato il coprifuoco lo "sceriffo" del Pd annuncia un lockdown regionale. Sfruttando in pieno la facoltà data agli enti locali dall'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.