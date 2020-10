I 13 gol dell’Ajax riscrivono la storia dell’Eredivisie. Battuto anche il record di Cruijff (Di sabato 24 ottobre 2020) Il campionato olandese ci ha abituati spesso a risultati pirotecnici e goleade delle big storiche come Ajax, Psv e Feyenoord nei confronti di malcapitate squadre di Eredivisie con meno blasone. La vocazione iper offensiva dei club orange e l’abitudine a difendere molto alto (e talvolta anche poco) rendono molto più rare le partite a reti bianche che quelle con cinque o più marcature. Quello accaduto oggi pomeriggio, però, va molto al di là di tutto ciò e riscrive la storia del campionato olandese. Con i 13 gol siglati in casa del Venlo, infatti, l’Ajax di Ten Hag si è guadagnato un post nel libro dei Guinnes dei Primati. Tredici reti sono decisamente troppe anche per qualsiasi campionato europeo di buon livello e quella di oggi pomeriggio è stata una prima ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 ottobre 2020) Il campionato olandese ci ha abituati spesso a risultati pirotecnici e goleade delle big storiche come Ajax, Psv e Feyenoord nei confronti di malcapitate squadre di Eredivisie con meno blasone. La vocazione iper offensiva dei club orange e l’abitudine a difendere molto alto (e talvoltapoco) rendono molto più rare le partite a reti biche quelle con cinque o più marcature. Quello accaduto oggi pomeriggio, però, va molto al di là di tutto ciò e riscrive ladel campionato olandese. Con i 13 gol siglati in casa del Venlo, infatti, l’Ajax di Ten Hag si è guadagnato un post nel libro dei Guinnes dei Primati. Tredici reti sono decisamente troppeper qualsiasi campionato europeo di buon livello e quella di oggi pomeriggio è stata una prima ...

