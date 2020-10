GP Portogallo 2020: Charles Leclerc, altra magia nelle qualifiche. Il monegasco si confermerà in gara? (Di sabato 24 ottobre 2020) Charles Leclerc si è reso protagonista di una prestazione da urlo durante le qualifiche del Gran Premio del Portogallo. Il monegasco ha portato la Ferrari in seconda fila, vedendosi battuto solamente dalle due Mercedes e da Max Verstappen. Il risultato sorprende fino a un certo punto, poiché ormai il ventitreenne del Principato ci ha abituati alle “magie” con la deficitaria SF1000. Dopotutto anche al Nürburgring occupava la quarta piazza dopo le qualifiche. La situazione, in gara, invece è peggiorata notevolmente, soprattutto a causa delle difficoltà palesate dalla monoposto di Maranello con gli pneumatici soft, che hanno condizionato in negativo la performance di entrambi i piloti. Viene dunque da chiedersi se a Portiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)si è reso protagonista di una prestazione da urlo durante ledel Gran Premio del. Ilha portato la Ferrari in seconda fila, vedendosi battuto solamente dalle due Mercedes e da Max Verstappen. Il risultato sorprende fino a un certo punto, poiché ormai il ventitreenne del Principato ci ha abituati alle “magie” con la deficitaria SF1000. Dopotutto anche al Nürburgring occupava la quarta piazza dopo le. La situazione, in, invece è peggiorata notevolmente, soprattutto a causa delle difficoltà palesate dalla monoposto di Maranello con gli pneumatici soft, che hanno condizionato in negativo la performance di entrambi i piloti. Viene dunque da chiedersi se a Portiamo ...

