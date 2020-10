Governo e Regioni Ormai è guerra (Di sabato 24 ottobre 2020) La domanda che tutti si fanno in queste ore è se siamo alla vigilia di un nuovo lockdown nazionale. Se cioè, sull’onda dell’aumento dei contagi che Ormai tutti hanno il coraggio di definire esponenziale (ieri siamo arrivati ad un passo dai ventimila casi su 180 mila tamponi con più di mille ricoverati nelle terapie intensive) si debba decidere in fretta un fermo generalizzato delle attività. Il più restio ad una misura di questo genere è il presidente del Consiglio Conte. Lo ha ripetuto anche ieri pomeriggio: il Governo farà di tutto per evitare che si giunga ad una misura così drastica, al bis di quanto è accaduto in primavera con danni incalcolabili all’economia del Paese. Si capisce del resto la resistenza del presidente del Consiglio: non solo la misura sarebbe ... Leggi su ecodibergamo (Di sabato 24 ottobre 2020) La domanda che tutti si fanno in queste ore è se siamo alla vigilia di un nuovo lockdown nazionale. Se cioè, sull’onda dell’aumento dei contagi chetutti hanno il coraggio di definire esponenziale (ieri siamo arrivati ad un passo dai ventimila casi su 180 mila tamponi con più di mille ricoverati nelle terapie intensive) si debba decidere in fretta un fermo generalizzato delle attività. Il più restio ad una misura di questo genere è il presidente del Consiglio Conte. Lo ha ripetuto anche ieri pomeriggio: ilfarà di tutto per evitare che si giunga ad una misura così drastica, al bis di quanto è accaduto in primavera con danni incalcolabili all’economia del Paese. Si capisce del resto la resistenza del presidente del Consiglio: non solo la misura sarebbe ...

