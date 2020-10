GF Vip, Mario Balotelli battuta volgare a Dayane Mello: poi arrivano le scuse (Di sabato 24 ottobre 2020) Mario Balotelli è stato ospite del Grande Fratello Vip e si è distinto per una battuta sessista nei confronti di Dayane Mello. A fine puntata, le scuse del calciatore Fonte foto: FacebookUn’altra puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda. Quella di ieri ha regalato davvero tante emozioni, ma anche momenti imbarazzanti, come quello che ha visto il calciatore Mario Balotelli, ospite per una sera del reality. Il giocatore, attualmente svincolato, è stato invitato da Alfonso Signorini per venire a trovare il fratello Enock, concorrente all’interno della casa più spiata d’Italia insieme a Dayane Mello, ex fiamma di SuperMario. E ... Leggi su chenews (Di sabato 24 ottobre 2020)è stato ospite del Grande Fratello Vip e si è distinto per unasessista nei confronti di. A fine puntata, ledel calciatore Fonte foto: FacebookUn’altra puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda. Quella di ieri ha regalato davvero tante emozioni, ma anche momenti imbarazzanti, come quello che ha visto il calciatore, ospite per una sera del reality. Il giocatore, attualmente svincolato, è stato invitato da Alfonso Signorini per venire a trovare il fratello Enock, concorrente all’interno della casa più spiata d’Italia insieme a, ex fiamma di Super. E ...

piedinini : RT @jonnycembalo: Alfonso Signorini ha scavalcato conduttrici valide solo per il piacere del gossip per il suo Chi. Schifoso! Porta sul pal… - blogtivvu : La battuta sessista di Mario Balotelli fa indignare Denis Dosio: frecciatina al #GFVip - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Mario Balotelli fa una battuta volgare a Dayane Mello in diretta: “Mi vuole dentro…”. Poi si s… - clubdoria46 : #GFVip, Mario #Balotelli offende #DayaneMello, poi si scusa - in_niallsarms : RT @GrandeFratello: Dall'ingresso nella Casa di Mario Balotelli al confronto dei VIP con Matilde Brandi: guarda qui la nuova puntata di #GF… -