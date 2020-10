Georgina Rodriguez, retroscena su CR7 e sugli amici nell’intervista (Di sabato 24 ottobre 2020) Georgina Rodriguez ha confessato diversi lati del suo carattere. La fidanzata di Cristiano Ronaldo sottolinea l’importanza di aiutare gli altri e il rapporto con i suoi amici Visualizza questo… Questo articolo Georgina Rodriguez, retroscena su CR7 e sugli amici nell’intervista è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 24 ottobre 2020)ha confessato diversi lati del suo carattere. La fidanzata di Cristiano Ronaldo sottolinea l’importanza di aiutare gli altri e il rapporto con i suoiVisualizza questo… Questo articolosu CR7 enell’intervista è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

infoitsport : Georgina Rodriguez: 'Non abbiamo una babysitter. Ronaldo? Una bomba' - ilgiornale : Georgina Rodriguez, intervistata da Paris Match, ha raccontato alcuni dettagli del rapporto con Cristiano Ronaldo,… - Notiziedi_it : Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez, ecco come è nata: “Di lui mi attrae tutto” - Italia_Notizie : Georgina Rodriguez: 'Non abbiamo una babysitter. Ronaldo? Una bomba' - Notiziedi_it : Georgina Rodriguez: “Non abbiamo una babysitter. Ronaldo? Una bomba” -