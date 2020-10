Dalla Cna appello a unire le forze per superare la crisi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il mondo dell’artigianato svolge un ruolo essenziale nell’economia Italiana e può dare un contributo fondamentale nella ripresa del nostro Paese dopo lalegata al Coronavirus. E’ questo il messaggio emerso dall’assemblea nazionale del Cna. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ha spiegato che “questo periodo di straordinaria difficoltà va affrontato con il necessario sostegno da parte delle Autorità Pubbliche: servono politiche condivise per una strategia che, mentre affronta la pandemia e le difficoltà conseguenti, sia rivolta a colmare divari e ridurre diseguaglianze sempre più inaccettabili e onerose”.alla collaborazione rinnovato anche dal premier Giuseppe Conte, che ha spiegato come “il cantiere della ...