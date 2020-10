CorSport: il rinnovo di Dybala con la Juve non decolla. Trattativa in stand by (Di sabato 24 ottobre 2020) Sul Corriere dello Sport il “caso” del rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Fino ad ora, scrive il quotidiano sportivo, non è stato fatto nessun passo in avanti nella Trattativa. E’ tutto in stand by, anche se l’agente di Dybala è a Torino da un mese. “Eppure Jorge Antùn è da un mesetto ormai a Torino, pronto a sedersi al tavolo con la società, ma il suo cellulare è rimasto muto. Domenica scorsa, in verità, ci sarebbe stato un contatto, tra l’agente dell’argentino e il direttore dell’Area Football, Fabio Paratici, che però non ha portato a novità. Non è stato messo in agenda alcun appuntamento (anche a distanza, come l’attualità ormai impone) per far ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Sul Corriere dello Sport il “caso” deldi Paulocon lantus. Fino ad ora, scrive il quotidiano sportivo, non è stato fatto nessun passo in avanti nella. E’ tutto inby, anche se l’agente diè a Torino da un mese. “Eppure Jorge Antùn è da un mesetto ormai a Torino, pronto a sedersi al tavolo con la società, ma il suo cellulare è rimasto muto. Domenica scorsa, in verità, ci sarebbe stato un contatto, tra l’agente dell’argentino e il direttore dell’Area Football, Fabio Paratici, che però non ha portato a novità. Non è stato messo in agenda alcun appuntamento (anche a distanza, come l’attualità ormai impone) per far ...

