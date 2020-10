Contagi verso quota 20mila. Più di un quarto in Lombardia. Il rapporto tra tamponi e positivi oltre il 10%. Livelli assistenziali però ancora sotto la soglia critica (Di sabato 24 ottobre 2020) Ormai è un bollettino di guerra: 19.143 nuovi positivi al Covid-19 su 182mila tamponi e 91 morti. Sono questi i numeri delle ultime 24 ore. ancora una volta è la Lombardia la regione che fa segnare l’incremento più alto, 4.916 nuovi casi, seguita da Campania (2.280), Piemonte (2.032), Veneto (1.550), Lazio (1.389) e Toscana (1.290). Queste sei regioni hanno complessivamente il 70 per cento dei nuovi casi in Italia. Si registra ancora in crescita il rapporto tra Contagiati e tamponi effettuati: dal 9,4 per cento di giovedì è salito sopra il 10 per cento. “Segnali del raggiungimento imminente di soglie critiche dei servizi assistenziali” si registrano in “diverse Regioni e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Ormai è un bollettino di guerra: 19.143 nuovial Covid-19 su 182milae 91 morti. Sono questi i numeri delle ultime 24 ore.una volta è lala regione che fa segnare l’incremento più alto, 4.916 nuovi casi, seguita da Campania (2.280), Piemonte (2.032), Veneto (1.550), Lazio (1.389) e Toscana (1.290). Queste sei regioni hanno complessivamente il 70 per cento dei nuovi casi in Italia. Si registrain crescita iltraati eeffettuati: dal 9,4 per cento di giovedì è salito sopra il 10 per cento. “Segnali del raggiungimento imminente di soglie critiche dei servizi” si registrano in “diverse Regioni e ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, verso un nuovo dpcm. @robersperanza : 'Smart working sia al 75%. Salvaguardare scuola e lavoro' #ANSA - fanpage : ?? Ultim'ora Blocco della circolazione anche nel Lazio - Agenzia_Ansa : #Covid, contagi a quota 10mila. Governo verso una nuova stretta. Conte: non un #lockdown, nuova strategia #ANSA - menelik40 : RT @MPenikas: LN Contagi verso quota 20mila. Più di un quarto in Lombardia. Il rapporto tra tamponi e positivi oltre il 10%. Livelli assist… - MPenikas : LN Contagi verso quota 20mila. Più di un quarto in Lombardia. Il rapporto tra tamponi e positivi oltre il 10%. Live… -