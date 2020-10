Che squallida la battuta di Mario Balotelli su Dayane Mello: tutto quello che non si dovrebbe mai vedere in tv (Di sabato 24 ottobre 2020) quello che abbiamo visto ieri sera nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello VIP è è stato uno dei momento più squallidi di televisione degli ultimi tempi. Della serie si razzola bene e si predica male. Si predica una televisione fatta di persone che rispettano le donne e gli uomini, che rispettano gli omossessuali e gli eterosessuali; una televisione senza parolacce, senza bestemmie, nel rispetto del diverso. E poi si RIDE si SCHERZA di fronte a una pessima battuta, una squallida battuta di Mario Balotelli. Se Alfonso Signorini ha problemi con l’audio e non sente quello che succede nella casa del Grande Fratello in diretta, si faccia alzare il volume, o si renda conto che non può condurre questo genere di programma. Non si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 ottobre 2020)che abbiamo visto ieri sera nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello VIP è è stato uno dei momento più squallidi di televisione degli ultimi tempi. Della serie si razzola bene e si predica male. Si predica una televisione fatta di persone che rispettano le donne e gli uomini, che rispettano gli omossessuali e gli eterosessuali; una televisione senza parolacce, senza bestemmie, nel rispetto del diverso. E poi si RIDE si SCHERZA di fronte a una pessima, unadi. Se Alfonso Signorini ha problemi con l’audio e non senteche succede nella casa del Grande Fratello in diretta, si faccia alzare il volume, o si renda conto che non può condurre questo genere di programma. Non si ...

Ultime Notizie dalla rete : Che squallida Squallidi intrighi attorno al Quirinale ROMA on line Che squallida la battuta di Mario Balotelli su Dayane Mello: tutto quello che non si dovrebbe mai vedere in tv

E poi si RIDE si SCHERZA di fronte a una pessima battuta, una squallida battuta di Mario Balotelli. Se Alfonso Signorini ha problemi con l’audio e non sente quello che succede nella casa del Grande ...

