Castelvetrano | pullman si ribalta Un morto e due feriti gravi

(Di sabato 24 ottobre 2020), Trapani,, 24 ottobre 2020 - Tragedia della strada in Sicilia. Unsi èto a, Trapani, lungo la statale 119, provocando un incidente. Secondo le prime ...

CiaoKarol : Grave incidente in Sicilia. Pullman si ribalta: un morte e un ferito grave: ++ Sicilia: pullman si ribalta. C’è un… - saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: #pullman si ribalta sulla statale a Castelvetrano, a bordo 15 persone: un morto e un ferito gravissimo - Lasiciliaweb : Castelvetrano, pullman si ribalta: un morto CLICCA PER LEGGERE - GiaPettinelli : Pullman si ribalta, un morto e diversi feriti a Castelvetrano (Tp) - Sicilia - - bbeghella : RT @RaiNews: Trapani, si ribalta pullman a Castelvetrano: un morto e diversi feriti. Auto coinvolte nell'incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Castelvetrano pullman

Un incidente mortale è avvenuto stamani lungo la SS 119 che congiunge Santa Ninfa con Castelvetrano. Ne sono rimasti coinvolti una Ford Fiesta e un pullman dell’Autoservizi Salemi. La persona deceduta ...Un pullman della ditta Salemi con dentro circa 15 persone, per cause ancora da accertare si è ribaltato questa mattina sulla Statale 119 nei pressi di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Il bilanc ...