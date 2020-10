Canzoni | assembramento e niente mascherina | polizia chiude per cinque giorni un locale di Verona dopo una serata karaoke

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020)le 18 nei bar di tutta Italia bisognerebbe stare seduti. Ognuno al proprio posto, mantenendo le distanze e, se non si sta mangiando o bevendo, indossando le mascherine. Una misura evidentemente poco chiara adove ieri laè intervenuta per porre fine a una. Erano tutti intorno al microfono? Questo non è stato specificato, ma di certo mancavano le distanze e nelc’erano molti più clienti rispetto al numero consentito. Per questo gli agenti, arrivati sul posto grazie a una segnalazione fatta al 113, hanno disposto la chiusura perdel. Ma non solo. Oltre al canto “fuori-regola”, i poliziotti hanno visto il proprietario del bar distribuire ...