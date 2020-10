Augello: «La qualità della Samp è aumentata, possiamo fare meglio» (Di sabato 24 ottobre 2020) Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, è felice del momento che sta attraversando in blucerchiato e fissa gli obiettivi Tommaso Augello ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista di Atalanta-Sampdoria in programma questo pomeriggio. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SampNEWS24 CAMPIONATO– «Fino a due settimane fa eravamo ancora a zero e sembravamo scarsi. Conta solo non ripetere la stagione passata». SampDORIA – «La qualità è aumentata e questo gioverà alla Sampdoria. Penso che si possa fare meglio della stagione passata» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tommaso, terzinodoria, è felice del momento che sta attraversando in blucerchiato e fissa gli obiettivi Tommasoha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista di Atalanta-doria in programma questo pomeriggio. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS24 CAMPIONATO– «Fino a due settimane fa eravamo ancora a zero e sembravamo scarsi. Conta solo non ripetere la stagione passata».DORIA – «La qualità èe questo gioverà alladoria. Penso che si possastagione passata» Leggi su Calcionews24.com

Blucerchiando : RT @iFrak86: Se è un sogno, non svegliatemi. Questa #Sampdoria non vedo l’ora di vederla anche con un arrogantissimo 4-2-3-1. Ramirez che t… - lubacicce : RT @iFrak86: Se è un sogno, non svegliatemi. Questa #Sampdoria non vedo l’ora di vederla anche con un arrogantissimo 4-2-3-1. Ramirez che t… - andrewmcgiven : Vittoria importante vs Lazio rimaneggiata. Aumenta rammarico per aver buttato via 3 punti col Benev. a partita già… - iFrak86 : Se è un sogno, non svegliatemi. Questa #Sampdoria non vedo l’ora di vederla anche con un arrogantissimo 4-2-3-1. Ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Augello qualità Mafia capitale, "Scozzafava non mi convinceva, ma Alemanno tolse le deleghe a me" La Repubblica