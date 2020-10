X Factor Mixtape 2020 con gli inediti dei 12 concorrenti ai Live Show

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Esce X, la compilation che raccoglie glidei 12 protagonisti ai, in uscita il 30 ottobre. Quest’anno Xlascia ampio spazio aglideie sin da subito dà visibilità alle loro canzoni raccogliendole anche in unapposito, disponibile dopo la prima puntata dei. Con la fase della Last Call, le selezione di Xgiungono ufficialmente al termine. Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli hanno scelto i 12di Xtra i 20 che hanno superato i BootCamp. Nel farlo, sono stati affiancati da ...

XFactor_Italia : ??SORPRESA ?? Da questo momento è disponibile il PRESAVE di X FACTOR MIXTAPE 2020 su @SpotifyItaly dove troverete tut… - insidemusicit : X FACTOR MIXTAPE 2020: i brani originali di X Factor 2020 #Blind #BluePhelix #Casadilego #Cmqmartina #EdaMarì… - ziomuro : #XF2020: ecco chi sono i concorrenti che vedremo ai live (e il loro mixtape con i brani originali) - soundsblogit : X Factor 2020, Mixtape: le canzoni originali dei 12 concorrenti in uscita il 30 ottobre - zazoomblog : X Factor 2020 Mixtape: le canzoni originali dei 12 concorrenti in uscita il 30 ottobre - #Factor #Mixtape:… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor Mixtape

BLIND, BLUE PHELIX, CASADILEGO, CMQMARTINA, EDA MARÌ, LITTLE PIECES OF MARMELADE, MANITOBA, MELANCHOLIA, MYDRAMA, N.A.I.P., SANTI, VERGO sono i 12 protagonisti di X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music ...X Factor 2020, il mixtape in uscita venerdì 30 ottobre in streaming e download digitale: nella tracklist le canzoni inedite dei concorrenti ...