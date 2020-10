VMC decentralizzata o puntuale?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Scopriamo insieme caratteristiche e differenze Sono principalmente due i sistemi di ventilazione: VMCo VMC(centralizzata). Ognuno di essi si configura per avere pregi e difetti e si sposa bene con determinate opzioni. In sostanza è possibile affermare che la Ventilazione Meccanica Controllatasi basa su un impianto che controlla lo scambio d’aria di una specifica area. Il suo punto di forza è sicuramente la facilità di installazione ed è la soluzione ideale per tutte le abitazioni o gli uffici già esistenti. Questa infatti non richiede la necessità di inserire tubazioni particolari, non richiede verifiche nel tempo (ogni dieci anni) delle strutture con pulizia alle tubature, accumulo delle polveri sottili né tanto meno ...