Ubisoft ha pagato oltre $1 milione per un trailer

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Unper un futuro giocoè in produzione. Lo studio responsabile della produzione di questo video ha ricevuto un consistente assegno didi dollari. Questo secondo la società che questa settimana ha annunciato di aver firmato un accordo conper creare un. Probabilmente il suo nome non è famoso ai più, ma uno dei suoi lavori è ildi Cyberpunk 2077 mostrato all'E3 dello scorso anno con protagonista Keanu Reeves."La sussidiaria di Bublar, Goodbye Kansas, ha firmato un accordo per produrre undi gioco per lo sviluppatore di giochi francese", afferma il loro annuncio. "Il valore dell'ordine ammonta a circa 11 milioni di corone svedesi" che ...