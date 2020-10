Torna Borat, 5 cose che non ricordate (perché, forse, avete preferito dimenticarle) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Molti se lo ricordano per il succinto costumino fosforescente. In realtà, quando è uscito nel 2006, Borat (o meglio, Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan) è stato un successo molto più serio di quanto possiamo pensare, guadagnando oltre 260 milioni di dollari al botteghino e aggiudicandosi una candidatura come Miglior sceneggiatura originale agli Oscar, nonostante le immancabili polemiche. Tutto merito di Borat Sagdiyev, l’improbabile giornalista kazako che è uno dei formidabili personaggi del camaleontico comico britannico Sacha Baron Cohen. Da oggi, 23 ottobre, su Amazon Prime Video arriva Borat: Subsequent Moviefilm – Seguito di film cinema: Consegna di portentosa bustarella a ... Leggi su wired (Di venerdì 23 ottobre 2020) Molti se lo ricordano per il succinto costumino fosforescente. In realtà, quando è uscito nel 2006,(o meglio,– Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan) è stato un successo molto più serio di quanto possiamo pensare, guadagnando oltre 260 milioni di dollari al botteghino e aggiudicandosi una candidatura come Miglior sceneggiatura originale agli Oscar, nonostante le immancabili polemiche. Tutto merito diSagdiyev, l’improbabile giornalista kazako che è uno dei formidabili personaggi del camaleontico comico britannico Sacha Baron Cohen. Da oggi, 23 ottobre, su Amazon Prime Video arriva: Subsequent Moviefilm – Seguito di film cinema: Consegna di portentosa bustarella a ...

