Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, lite furiosa nella notte: "È finita"

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, lite furiosa nella notte: insulti pesanti. I due amici hanno litigato dopo il video messaggio arrivato da Matilde Brandi al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono la coppia di amici preferita di questo Grande Fratello Vip, peccato però che litigano costantemente. C'è chi accusa Francesco di fare …

