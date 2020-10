Tale e quale show 2020 il vincitore è Pago, la classifica finale dell’ultima puntata (Di sabato 24 ottobre 2020) Pago è il vincitore di Tale e quale show 2020, classifica finale della sesta e ultima puntata Il vincitore di Tale e quale show 2020 è ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 24 ottobre 2020)è ildidella sesta e ultimaIldiè ...

taleequaleshow : ?? Vince la decima edizione di TALE E QUALE SHOW #Pago ?? #taleequaleshow - PetroneIvan : RT @rodcostakiwi: In un Paese normale ciò che sta avvenendo a #Napoli avrebbe meritato un'edizione straordinaria dei TG , qui si va di GF V… - vincenzino80 : RT @rodcostakiwi: In un Paese normale ciò che sta avvenendo a #Napoli avrebbe meritato un'edizione straordinaria dei TG , qui si va di GF V… - teoultimo : RT @rodcostakiwi: In un Paese normale ciò che sta avvenendo a #Napoli avrebbe meritato un'edizione straordinaria dei TG , qui si va di GF V… - rodcostakiwi : In un Paese normale ciò che sta avvenendo a #Napoli avrebbe meritato un'edizione straordinaria dei TG , qui si va d… -