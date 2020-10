Standard & Poor's mantiene a BBB il rating dell'Italia. L'outlook passa a 'stabile' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Standard & Poor's ha mantenuto invariato a BBB il rating della Repubblica Italiana. L'agenzia statunitense ha annunciato di aver migliorato l'outlook, la prospettiva sul merito di credito passa da '... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020)'s ha mantenuto invariato a BBB ila Repubblicana. L'agenzia statunitense ha annunciato di aver migliorato l', la prospettiva sul merito di creditoda '...

Roma, 23 ott. (askanews) - L'agenzia di rating Standard & Poor's mantenere invariato il rating dell'Italia, a BBB, e rivede l'outlook da negativo a stabile. Non il temuto declassamento ...

Italia, S&P migliora outlook a stabile e conferma rating BBB

Nonostante la difficile situazione economica legata alla pandemia da coronavirus e il peggioramento dei conti pubblici Standard and Poor’s ha alzato questa sera l’outlook dell’Italia da ‘negativo’ a ...

L'agenzia di rating Standard & Poor's mantenere invariato il rating dell'Italia, a BBB, e rivede l'outlook da negativo a stabile. Nonostante la difficile situazione economica legata alla pandemia da coronavirus e il peggioramento dei conti pubblici Standard and Poor's ha alzato questa sera l'outlook dell'Italia da 'negativo' a stabile.