Sampdoria | Ranieri | L' Atalanta è l' emblema del calcio italiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) GENOVA - Quella contro l'; senza dubbia una sfida molto ostica per ladi Claudio: i blucerchiati però vogliono proseguire nel solco della bella vittoria contro la Lazio . ...

La formazione blucerchaita pare essersi messa alle spalle il momento di appannamento iniziale: "La squadra sta bene. Ovviamente gli ultimi acquisti hanno bisogno di più tempo per entrare in condizione ...GENOVA - Quella contro l'Atalanta è senza dubbia una sfida molto ostica per la Sampdoria di Claudio Ranieri: i blucerchiati però vogliono proseguire nel solco della bella vittoria contro la Lazio.