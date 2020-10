Roberto Mancini, l’allenatore viene attaccato sui social per una vignetta – FOTO (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roberto Mancini, l’allenatore accusato a causa di una vignetta che lo stesso ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. “Hai idea come ti sei ammalato?” “Guardando i TG” questa è la vignetta che l’allenatore Roberto Mancini avrebbe pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. Una immagine che ha scatenato numerose polemiche nei confronti … L'articolo Roberto Mancini, l’allenatore viene attaccato sui social per una vignetta – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 23 ottobre 2020), l’allenatore accusato a causa di unache lo stesso ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. “Hai idea come ti sei ammalato?” “Guardando i TG” questa è lache l’allenatoreavrebbe pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. Una immagine che ha scatenato numerose polemiche nei confronti … L'articolo, l’allenatoresuiper unaproda YesLife.it.

