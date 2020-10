Recovery Fund, rallentano le trattative: slittano 10 miliardi attesi a gennaio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Recovery Fund, rallentano le trattative: slittano 10 miliardi attesi a gennaio. Von der Leyen annuncia aiuti in Italia, Polonia e Spagna I 10 miliardi di aiuti a fondo perduto del Recovery Fund potrebbero arrivare non a gennaio 2021 come previsto, bensì più tardi, come riportano autorevoli fonti Ue. Tutto ciò non mette in discussione la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020)le10. Von der Leyen annuncia aiuti in Italia, Polonia e Spagna I 10di aiuti a fondo perduto delpotrebbero arrivare non a2021 come previsto, bensì più tardi, come riportano autorevoli fonti Ue. Tutto ciò non mette in discussione la … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

