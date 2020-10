‘Poveri’ con Reddito di Cittadinanza Ma giocano milioni di euro online

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Imperia Alberto Lari e diretti dal Sostituto Procuratore Barbara Bresci hanno scoperto venti persone, tutte residenti in provincia di Imperia “che tra il 2019 ed il 2020, simulando uno stato di indigenza economica, hanno indebitamente percepito ildi, per un importo complessivo di oltre 160.000”, fanno sapere le Fiamme Gialle. Il Comando provinciale svela i particolari dell’importante operazione: “Nelle autodichiarazioni necessarie a richiedere il beneficio patrimoniale all’I.N.P.S., gli indagati avevano indicato di non avere disponibilità economiche sui propri conti correnti, risultando però tutti accaniti giocatori sulle varie piattaforme di gioco ...