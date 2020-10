Pokémon Spada e Scudo ricevono il pass di espansione ' Le terre innevate della corona'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 ottobre 2020) The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato l'uscita di Le, il secondo set di contenuti scaricabili per Pokémone Pokémon. Ildidi Pokémone ildidi Pokémonsono disponibili per l'acquisto sul Nintendo eShop. In Le, i giocatori esploreranno una vasta distesa ricoperta da una coltre di neve scintillante in cui la gente vive in piccole comunità che si sostengono a vicenda. All'inizio dell'avventura, un uomo di nome Peony nominerà l'Allenatore ...