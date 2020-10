Per Battisti i comunisti organizzano pure il sit in di protesta "Una vittima di soprusi" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Federico Garau Sit in per Cesare Battisti dinanzi al carcere di Rossano di Cosenza: secondo la sinistra l'ex Pac sarebbe vittima di soprusi e di vendetta dello Stato nei suoi confronti Per Cesare Battisti, che continua a lamentarsi delle condizioni della sua detenzione (anche dopo il recente trasferimento), di terroristi islamici che ce l'avrebbero con lui e di ingiustizie di vario genere, ma che d'altro lato colleziona sanzioni disciplinari per violazioni delle norme carcerarie, è pronto un sit in. Dinanzi al penitenziario di Rossano a Cosenza, dove è detenuto l'ex membro dei Pac (Proletari armati per il comunismo), la prossima domenica 25 ottobre è infatti in programma una manifestazione con lo scopo di chiedere "Dignità per tutti i detenuti". Il sit in, ancora in attesa di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Federico Garau Sit in per Cesaredinanzi al carcere di Rossano di Cosenza: secondo la sinistra l'ex Pac sarebbedie di vendetta dello Stato nei suoi confronti Per Cesare, che continua a lamentarsi delle condizioni della sua detenzione (anche dopo il recente trasferimento), di terroristi islamici che ce l'avrebbero con lui e di ingiustizie di vario genere, ma che d'altro lato colleziona sanzioni disciplinari per violazioni delle norme carcerarie, è pronto un sit in. Dinanzi al penitenziario di Rossano a Cosenza, dove è detenuto l'ex membro dei Pac (Proletari armati per il comunismo), la prossima domenica 25 ottobre è infatti in programma una manifestazione con lo scopo di chiedere "Dignità per tutti i detenuti". Il sit in, ancora in attesa di ...

