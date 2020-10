Ora il lockdown nazionale. Il pressing di De Luca su Conte (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per strada c’è aria di marzo. Il presidente della Campania Vincenzo De Luca invoca il lockdown totale, aggiungendosi al coro crescente di voci preoccupate per l’aumento esponenziale dei contagi. Al salire dei casi si assiste al delinearsi di due fazioni opposte: i moderati, che le provano tutte pur di scongiurare un nuovo, deleterio lockdown, e gli interventisti, che spingono per chiudere e controllare la curva pandemica. “I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale”, scrive lo Sceriffo in una nota indirizzata al governo. “È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilita’ tra regioni e ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per strada c’è aria di marzo. Il presidente della Campania Vincenzo Deinvoca iltotale, aggiungendosi al coro crescente di voci preoccupate per l’aumento esponenziale dei contagi. Al salire dei casi si assiste al delinearsi di due fazioni opposte: i moderati, che le provano tutte pur di scongiurare un nuovo, deleterio, e gli interventisti, che spingono per chiudere e controllare la curva pandemica. “I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale”, scrive lo Sceriffo in una nota indirizzata al governo. “È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilita’ tra regioni e ...

