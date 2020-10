Matthew McConaughey svela | «A 15 anni fui ricattato per fare sesso | a 18 un uomo abusò di me»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) «A 15 anni sono stato ricattato per fare sesso. Ero certo che sarei andato all’inferno per averlo fatto prima del matrimonio. Oggi ovviamente spero che non sia così». Matthew McConaughey lo rivela nella sua biografia Greenlights, uscita negli Stati Uniti il 21 ottobre. Il cinquantenne premio Oscar (per Dallas Buyers Club), che nel 2016 è stato uno dei sostenitori del programma «Eliminazione Stupri» dell’Università del Texas, nel libro rivela anche un altro episodio scioccante della sua adolescenza: «A 18 anni fui molestato da un uomo mentre avevo perso i sensi nel retro di un furgone». L’attore non racconta altri dettagli sui dolorosi abusi, ma specifica che nel corso della sua vita non si è «mai sentito una vittima»: «Ho avuto molte prove che il mondo stesse cospirando per rendermi felice».