Maltempo | riapre la Limone-Saint Dalmas chiusa dal 2 ottobre ma i viaggi saranno molto più lunghi

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020)ai passeggeri da domani, sabato 24, la linea ferroviaria internazionale tra Cuneese e Liguria, dafino ade Tende in valle Roya: era interrotta dalla notte dell’alluvione del 2. Due le coppie di treni al giorno, al mattino e al pomeriggio. L’annuncio e’ dell’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi. I tempi di percorrenzapiu’per il limite di 30 km/h imposto per motivi di sicurezza. Dade Tende ci vorranno circa 100 minuti. “Non e’ una soluzione ne’ soddisfacente ne’ definitiva, ma e’ cio’ che potevamo fare in ...