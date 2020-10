LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: tutti in pista per i time-attack! Ferrari all’attacco con Leclerc e Vettel (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Bottas si lancia con un giro abbastanza lento, mentre Hamilton si è migliorato in 1’19″3 ma è solo 6°. 17.02 tutti in pista con gomma soft! Potremo assistere ad una vera e propria simulazione di qualifica nei prossimi minuti… 17.01 Riparte in questo momento la sessione! Bottas subito in pista con gomma rossa insieme a Hamilton, Latifi e Giovinazzi. 17.00 Con 30 minuti alla bandiera a scacchi, probabilmente non ci sarà tempo sufficiente per effettuare la simulazione di qualifica con gomma morbida oppure il long-run in vista della gara. 16.58 Ancora nessuna comunicazione dalla direzione gara per quanto riguarda l’orario di riapertura della pit-lane. Il cronometro della sessione continua comunque a scorrere: ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.04 Bottas si lancia con un giro abbastanza lento, mentre Hamilton si è migliorato in 1’19″3 ma è solo 6°. 17.02incon gomma soft! Potremo assistere ad una vera e propria simulazione di qualifica nei prossimi minuti… 17.01 Riparte in questo momento la sessione! Bottas subito incon gomma rossa insieme a Hamilton, Latifi e Giovinazzi. 17.00 Con 30 minuti alla bandiera a scacchi, probabilmente non ci sarà tempo sufficiente per effettuare la simulazione di qualifica con gomma morbida oppure il long-run in vista della gara. 16.58 Ancora nessuna comunicazione dalla direzione gara per quanto riguarda l’orario di riapertura della pit-lane. Il cronometro della sessione continua comunque a scorrere: ...

Sul circuito di Portimao nuova tappa del circus F1. Ferrari: Leclerc quarto, Vettel undicesimo. All'appuntamento in Portogallo il leader del Mondiale Lewis Hamilton arriva saldamente in testa alla cl ...

16.31 Scade la mezz’ora dedicata al test per le gomme Pirelli 2021. Max Verstappen chiude questa prima parte di sessione al comando in 1’21?575 davanti a Bottas e Leclerc. 16.29 SUPER VERSTAPPEN! Migl ...

