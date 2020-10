Ligue 1 | colpo Angers in casa del Rennes

(Di venerdì 23 ottobre 2020)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale.1, i risultati dell’ottava giornata L’ottava giornata di1 si apre con il successo dell’indelper 2-1. Venerdì 23 ottobre 20201-2 (18′ Hunou (R), 27′ Boufal, 57′ Fulgini) Sabato 24 ottobre 2020Lorient-Olympique Marsiglia (ore 17)Paris Saint-Germain-Dijon (ore 21) Domenica 25 ottobre 2020Lens-Nantes (ore 13)Bordeaux-Nimes (ore 15)Brest-Strasburgo (ore 15)Metz-Saint Etienne (ore ...

Lilla nuova padrona della Ligue 1 ma PSG e Rennes restano in scia. Lione, Marsiglia, Nizza e Monacò preparano l’assalto ...Il “fanalino” Digione ferma il Rennes. Il Lille solo in testa alla classifica. In settimana il primo turno delle coppe europee col Nizza di scena giovedì a Leverkusen contro il Bayern ...