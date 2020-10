Leopardo delle nevi | il felino più elusivo e il più minacciato al mondo

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Per l’International Snow Leopard Day, la giornata internazionale dedicata al leopardo delle nevi, che cade il 23 ottobre, le associazione ambientaliste fanno il punto sulla possibilità della sua sopravvivenza. Il leopardo infatti è classificato come «vulnerabile» nelle liste rosse dalle IUCN, l’Unione Internazionale per la conservazione della natura, negli ultimi 20 anni si è assistito a un declino del 20% della popolazione e si stima che oggi ne sopravvivano sono 4000 individui al mondo. Il leopardo delle nevi abita le montagne più inacessibili della zona himalayana e centro asiatica. Vive sopra i 3.000 metri tra Afghanistan, Bhutan, Cina, India, Kazakistan, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Tajikistan e Uzbekistan. Un felino famoso per la sua elusività, tanto da essere chiamato il «fantasma delle montagne», raccontato da tanti e visto da pochissimi, protagonista di storie tradizonali e leggende (oltre ad aver dato il titolo a un romanzo di viaggio di fondamentale lettura per chi ama natura e cultura himalayane, Il Leopardo delle nevi, di Peter Matthiessen).