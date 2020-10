Lamorgese: "Controlli rigorosi per evitare le chiusure" (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - "Pronti a rispondere alle richieste dei sindaci. Controlli rigorosi per evitare chiusure": lo assicura in un'intervista al Corriere della Sera la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, per la quale "è in atto, e non da oggi, un confronto continuo e costruttivo con i sindaci delle aree metropolitane e con l'Associazione dei Comuni, per gestire al meglio e insieme le diverse questioni che emergono in relazione all'andamento dell'epidemia". Lamorgese aggiunge che alcuni sindaci "hanno sentito sulle loro spalle un peso eccessivo" perché i presidenti di Regione "sono in prima linea e devono rispondere direttamente alle richieste dei cittadini", ma garantisce: "Con i sindaci abbiamo subito chiarito i contenuti del dpcm; con l'Anci e i primi ... Leggi su agi (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI;- "Pronti a rispondere alle richieste dei sindaci.per": lo assicura in un'intervista al Corriere della Sera la ministra dell'Interno, Luciana, per la quale "è in atto, e non da oggi, un confronto continuo e costruttivo con i sindaci delle aree metropolitane e con l'Associazione dei Comuni, per gestire al meglio e insieme le diverse questioni che emergono in relazione all'andamento dell'epidemia".aggiunge che alcuni sindaci "hanno sentito sulle loro spalle un peso eccessivo" perché i presidenti di Regione "sono in prima linea e devono rispondere direttamente alle richieste dei cittadini", ma garantisce: "Con i sindaci abbiamo subito chiarito i contenuti del dpcm; con l'Anci e i primi ...

